Stasera alle 21 Granatissimi sul canale 696 di Otto Channel Per interagire con i nostri ospiti, telefona in diretta al numero 089252486

Torna questa sera "Granatissimi", la trasmissione interamente dedicata alla Salernitana e alla sua splendida tifoseria a cura del giornalista Maurizio Grillo, in onda ogni martedì alle ore 21 su Otto Channel, canale 696 del digitale terrestre e visibile anche in streaming

A condurre ci sarà come sempre la giornalista Giovanna Di Giorgio, in studio i giornalisti Peppe Iannicelli, Alessio Romano e Massimiliano Grimaldi.

Si parlerà di Serie B, soprattutto della sconfitta interna della Salernitana con il Cittadella e del prossimo incontro sempre all'Arechi contro il Brescia. Tante curiosità, immagini e commenti sulle due gare. Interviste realizzate a fine gara a mister Venturato e ai tifosi granata. Inoltre è previsto un graditissimo intervento telefonico. Verrà proposto il sondaggio: "E' giusto contestare a salvezza non ancora raggiunta?”. Per rispondere al sondaggio o per interagire con i nostri ospiti, telefona in diretta al numero 089252486 o commenta sulla nostra pagina Facebook. Un appuntamento assolutamente da non perdere.

Redazione Sport