Classifica marcatori: straordinario Montalto Schiavi segna quanto Rossi e Palombi messi assieme

Giornata da record sul piano realizzativo nel campionato di serie B che, dopo qualche settimana di calo, ha regalato ben 40 gol a tutti gli appassionati, alcuni di pregevole fattura e la maggior parte realizzati dalle squadre che giocavano in trasferta. Anche stavolta prevalgono le rimonte, con Ternana, Empoli, Ascoli, Entella e Bari che hanno portato a casa punti pur essendo passate in svantaggio. Quanto alla classifica marcatori, spicca il volo Caputo, ma gli applausi sono tutti per Montalto che, pur giocando in una squadra in piena zona retrocessione da mesi, segna e fa segnare per l'ennesima volta. Ecco la situazione aggiornata:

24 reti: Caputo Francesco (Empoli)

20 reti: Di Carmine Samuel (Perugia), Donnarumma Alfredo (Empoli), Montalto Adriano (Ternana)

16 reti: Mazzeo Fabio (Foggia)

13 reti: Ciofani Daniel (Frosinone), Nestorovski Ilija (Palermo), Ciano Camillo (Frosinone), Cerri Alberto (Perugia), Galano Cristian (Bari), Caracciolo Andrea (Brescia), Pettinari Stefano (Pescara), Calaiò Emanuele (Parma)

12 reti: La Mantia Andrea (Virtus Entella)

11 reti: Jallow Lamin (Cesena), Tremolada Luca (Ternana)

10 reti: Castaldo Luigi (Avellino)

9 reti: Coronado Igor (Palermo), Kouame Christian (Cittadella), Torregrossa Ernesto (Brescia), Iori Manuel (Cittadella), Sprocati Mattia (Salernitana)

8 reti: Bocalon Riccardo (Salernitana), Mancuso Leonardo (Pescara), Dionisi Federico (Frosinone), Puscas George (Novara), Castiglia Luca (Pro Vercelli), Brugman Improta Riccardo (Bari), Zajc Miha (Empoli), Rodriguez Alejandro (Empoli)

Gaetano Ferraiuolo