Aggiornamento Bernardini: trovato l'accordo per il rinnovo Contratto biennale con opzione per una terza stagione

Come abbiamo sottolineato questa mattina, si è riaperta clamorosamente la trattativa per il rinnovo del contratto di Alessandro Bernardini. Poche ore fa, infatti, il difensore si è recato presso la sede convocato dal direttore sportivo Angelo Fabiani anzitutto per chiarire rispetto a quanto accaduto in passato e per fare il punto della situazione. Nella chiacchierata è emersa la volontà della Salernitana di proseguire il rapporto, ma anche quella del calciatore di interrompere eventuali trattative parallele pur di restare a Salerno e riconquistare quei tifosi che avevano storto il naso rispetto alla notizia di un imminente addio. A Bernardini sarebbe stata prospettata la possibilità di far parte di un progetto ambizioso, che punti sicuramente ad alzare l'asticella rispetto al passato. "Nel calcio ci vuole riconoscenza, lo abbiamo preso in un momento molto delicato della sua vita e della sua carriera" dichiarò patron Mezzaroma ai nostri microfoni, convinto che "Alessandro sia un grande professionista, darà il massimo fino a quando sarà chiamato in causa". In effetti il ds Fabiani, esattamente due anni fa, gli permise di rilanciarsi ad ottimi livelli dopo la brutta esperienza proprio legata al Novara, un colpo a parametro zero per sopperire all'emergenza difensiva. E senza dubbio questa stretta di mano confermata nel pomeriggio rappresenta un ottimo indizio sulla volontà di costruire una rosa forte e che potrà ripartire da difensori di categoria e che ben conoscono la piazza, la squadra e l'ambiente. Bernardini, a salvezza acquisita, firmerà un contratto biennale con opzione per una terza stagione.

Articolo a cura di Maurizio Grillo e Gaetano Ferraiuolo