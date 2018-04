Serie B Giudice Sportivo: le decisioni della 37^ giornata Squalificati Minala e Tuia della Salernitana

Sono 8 i calciatori fermati dal giudice sportivo a margine della 37a giornata della Serie B ConTe.it, tutti per un turno.

SOCIETA'

Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, al 29° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bottiglietta di plastica semi-piena; per avere inoltre suoi sostenitori, al primo del secondo tempo, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore che obbligavano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa tre minuti; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori, al 32° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo che causava il momentaneo stordimento del proprio portiere; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, in direzione del portiere della squadra avversaria, un bicchiere di plastica rigida; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. PESCARA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso del secondo tempo, la regolare ripresa del giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BUZZEGOLI Daniele (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CASARINI Federico (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione). 160/408

CODA Andrea (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CORONADO Igor Caique (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DE COL Filippo (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MINALA Joseph Marie (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

PASQUAL Manuel (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TUIA Alessandro (Salernitana): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

cliccare QUI per leggere l'intero comunicato

Redazione Sport