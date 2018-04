Notiziario granata: Monaco disponibile per sabato Il difensore uscito anzitempo per infortunio sabato scorso potrebbe giocare contro il Brescia

Prosegue la preparazione della Salernitana in vista dell’impegno casalingo di sabato contro il Brescia. Questa mattina al campo “Volpe” gli uomini di Stefano Colantuono hanno aperto la seduta con un lavoro atletico seguito da esercitazioni per il possesso palla. I granata sono quindi stati impegnati con un lavoro difensivo in situazioni di gioco prima di chiudere la seduta con una partita finale.

Il tecnico granata dovrà fare a meno nella gara contro le rondinelle di Minala e Tuia, appiedati oggi dal Giudice Sportivo, ma recupererà Odjer che ha scontato il turno di squalifica. Quindi a centrocampo potrebbe riproporsi il trio composto dal calciatore ghanese, Ricci e Kiyine. Da valutare la condizione fisica di Zito. In difesa rientra Popescu, ma ci sarà Mantovani eventualmente, pronto a prendere il posto del capitano. L'ex Torino ha il merito di farsi sempre trovare pronto all'occorrenza e, soprattutto quest'anno ha dato sempre un valido contributo nel reparto difensivo.

Anche Monaco, però, uscito anzitempo contro il Cittadella per infortunio, sembra in condizione di poter recuperare per sabato. In avanti le scelte da parte dell'allenatore dovranno essere accurate. L'unico in questo momento che gode un buon momento di forma è Alessandro Rosina. Il dubbio sarà, però, soprattutto al centro dell'attacco. Palombi non dà garanzie in quel ruolo, più adatti sono Bocalon e Rossi, ma entrambi non stanno rendendo al momento secondo le aspettative, anche se l'attaccante della Lazio non ha avuto grandi occasioni per partire dal primo minuto.

Manca ancora tanto alla disputa della gara e Colantuono avrà tutto il tempo per valutare la condizione dei suoi uomini anche nel ritiro previsto per giovedì. Intanto, la preparazione della Salernitana riprenderà domani alle ore 15:00 allo Stadio “Arechi”. L’allenamento si svolgerà a porte chiuse.

Maurizio Grillo