"Club Follia Granata", domani sera l’inaugurazione “Amore per la maglia, tifo, aggregazione e solidarietà con la Salernitana nel cuore”

La Salernitana è una grande fede e Pontecagnano Faiano si conferma un feudo di tifosi del Cavalluccio marino. E’ in programma domani, mercoledì 25 aprile 2018, infatti, l’inaugurazione del “Club Follia Granata” Appuntamento alle ore 20 in via Bergamo, nei pressi del parcheggio del Complesso ex Tabacchificio Centola.

All’attesa iniziativa interverranno Amministrazione Comunale, autorità cittadine, una delegazione dell’Unione Sportiva Salernitana 1919, vecchie glorie granata, rappresentanti del Centro Coordinamento Salernitana Clubs e del magico mondo della “Curva Sud Siberiano” e tantissimi tifosi.

Il “Club Follia Granata” è nato grazie all’impegno di un gruppo di amici che, da sempre, condividono l’immensa passione per la squadra di Salerno. I fondatori sono Gerardo Ronca (Presidente), Fiore Fierro (Vice Presidente), Umberto Orilia (Segretario con funzioni di cassiere), Gennaro Memoli, Ivan Pellegrino, Giampiero Sferra, Giuseppe Bianco, Serghey Strilets. A spiegare i motivi alla base della fondazione del club è l’avvocato Roberto Maffia, addetto stampa e responsabile comunicazione.

“La passione – dichiara - inevitabilmente sfocia in aggregazione ed è quello che è successo a un gruppo di amici di Pontecagnano Faiano. L’amore per i colori granata ha fatto sì che si riunissero sotto un'unica bandiera per far salire sempre più in alto il loro grido a sostegno della Salernitana. Passione, tifo, ma anche solidarietà. Emulando gli encomiabili ultras della Curva Sud Siberiano aiuteremo e sosterremo chi è in difficoltà, chi ha più bisogno. Il cuore dei tifosi granata è sempre stato immenso, allo stadio e fuori, ecco perché ci siamo contraddistinti in tante occasioni e continueremo a essere protagonisti”.

M.G.