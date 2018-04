Qui Brescia: seduta senza quattro calciatori Gastaldello, Meccariello, Dall'Oglio e Cancellotti non hanno preso parte alla doppia seduta

Giornata caratterizzata da una doppia sessione di allenamento, quella odierna, per il Brescia Calcio FC. Agli ordini di Roberto Boscaglia la squadra ha svolto due intense sedute: una al mattino e l'altra nel pomeriggio. In mattinata il gruppo ha suddiviso il lavoro tra palestra e campo mentre nel pomeriggio l'allenamento è stato orientato sulla tattica di squadra. Alla doppia sessione non hanno presto parte Daniele Gastaldello e Biagio Meccariello. I due calciatori hanno svolto un allenamento personalizzato. Anche Jacopo Dall'Oglio e Tommaso Cancellotti non si sono uniti al resto del gruppo: entrambi hanno proseguito nel recupero dai rispettivi infortuni. Per la giornata di domani, mercoledì 25 aprile, il Brescia Calcio FC usufruirà di una giornata di riposo. Gli allenamenti riprenderanno regolarmente giovedì 26 aprile con una seduta di allenamento a porte chiuse fissata per le ore 11 sui terreni del Centro Sportivo San Filippo.

M.G.