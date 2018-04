VIDEO | Salerno: basta poco ai granata per puntare in alto L'ex ds di Salernitana e Brescia: “Colantuono è un allenatore che lavora bene”

Alla trasmissione Granatissimi, in onda sul canale 696 di Otto Channel ogni martedì alle 21, è intervenuto l'ex ds della Salernitana e del Brescia Nicola Salerno, che ha espresso il suo parere sul cammino delle due squadre. Il ds ha lasciato un ottimo ricordo a Salerno per il gran campionato nell'ultimo anno della gestione Lombardi, quando l'impresa della promozione sfumò ingiustamente nella finale contro il Verona, poi il triste fallimento. Ecco alcuni passaggi dell'intervista, che potete ascoltare integralmente nel video:

“La Salernitana sta facendo un campionato normale, un po' forse al di sotto delle aspettative di una piazza come quella granata che meriterebbe qualcosina in più. Ma ci sono le basi per migliorare, soprattutto in vista del prossimo campionato. Il Brescia ha dei buoni giocatori in rosa, avrebbe potuto fare meglio, ma la confusione regna sovrana. Entrambe comunque hanno la possibilità di salvarsi tranquillamente. Le squadre che stanno sotto non sono al loro livello”.

Sul cammino altalenante della Salernitana: “La formazione granata è venuta a mancare nei momenti in cui ha avuto occasione di fare un salto di qualità. Evidentemente non era ancora pronta. Non è facile poi che tutte le componenti vadano bene al cento per cento. Però basta rivedere alcune cose nell'organico per programmare e intervenire in maniera mirata l'anno prossimo”.

Su Colantuono: “Del tecnico non posso che parlare bene. So come lavora, poi è chiaro che i risultati dipendono da tanti altri fattori, ma ripeto, è uno che sa lavorare molto bene. Se la resa non è stato ottimale è perchè le altre squadre che sono sopra hanno una rosa di maggiore qualità, soprattutto in attacco, vedi Palermo, Parma, lo stesso Venezia. Insomma sono squadre che possono cambiare il risultato grazie ai singoli. Per questo dico che con alcuni ritocchi la Salernitana il prossimo anno può puntare in alto”.

Maurizio Grillo