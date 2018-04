Salernitana: Monaco recupera ma Mantovani si tiene pronto Colantuono prepara la sfida di sabato e fa la conta dei disponibili

La Salernitana di Stefano Colantuono continua a preparare la delicata sfida di sabato contro il Brescia, una gara da non ciccare per diverse ragioni. La prima è sicuramente legata alla classifica, con i granata che potrebbero saldamente ipotecare la salvezza con tre punti pesantissimi, un’altra deve provenire dalla voglia di rivalsa di una squadra, che, dalla sfida contro il Novara, non è stata più capace di regalare gioie ai propri tifosi.

Colantuono stringe il cerchio e studia la miglior formazione disponibile: negli undici titolari mancheranno sicuramente Tuia e Minala, appiedati dal giudice sportivo. Recupera, invece, Monaco, ma il suo utilizzo dall’inizio è ancora in forse. Per questo motivo Valerio Mantovani si tiene pronto: il giovane scuola Torino nel recente periodo è stato lasciato ai margini delle gerarchie, e contro le rondinelle potrebbe sfruttare la situazione a suo favore. L’altra ipotesi potrebbe essere quella di schierare centrale Popescu, rientrato dopo la squalifica, ma il rumeno contro la Cremonese non ha convinto. Sicuramente ci sarà capitan Schiavi, in gol contro il Cittadella. Out Bernardini, con il quale però la Salernitana ha raggiunto ieri un’intesa sul rinnovo del contratto. Sulla via del recupero Pucino: il terzino potrebbe tornare nella lista dei convocati già contro le rondinelle. A centrocampo, come detto, manca Minala, ma sul sostituto non ci sono dubbi: sarà Moses Odjer. Il ghanese sta conducendo un buon finale di stagione, e completerà il reparto insieme a Ricci e Kiyine. Ancora in dubbio, invece, Zito. In attacco al momento la certezza si chiama Alessandro Rosina, un paradosso se si pensa al suo status fino a qualche settimana fa. L’ex Catania è l’uomo più in forma, e Colantuono sfrutterà questo suo momento positivo. Per le altre due maglie lì davanti è bagarre: tutti, chi più, chi meno, stanno deludendo, ma contro il Brescia sarà fondamentale ritrovare la via del gol.

Simone Gallo