Lega B: Salernitana vittima del "pirata" Cittadella Decima vittoria esterna stagionale per la squadra di Venturato

E' terminata anche la 37^ giornata del campionato di Serie B. Ecco le curiosità sul turno appena concluso segnalate da Football Data:

3 Tre giocatori hanno segnato il primo gol stagionale nella 37° giornata di Lega B dopo tempo immemore: Mammarella non faceva centro dal 13 maggio 2017 (Pro Vercelli–Brescia), Casarini addirittura dal 28 gennaio 2017 (Novara-Pisa), ancora più indietro Ardizzone (13 maggio 2016, Perugia-Pro Vercelli).

10 Decima vittoria esterna stagionale del Cittadella, sempre più squadra leader per successi fuori casa. Le ultime due squadre a vincere 10 gare esterne in una stagione cadetta erano state Cagliari (2015/16) e Carpi (2014/15) che finirono promosse in serie A.

9 Il Novara ha subito la nona sconfitta stagionale in casa: nessuna squadra ha perso tante partite in casa come i piemontesi nella Serie B ConTe.it 2017/18.

5 Il Venezia non vinceva fuori casa da 5 mesi: l’ultimo successo esterno lagunare era datato 4 novembre, 2-1 a Brescia.

1991 La Ternana Unicusano non vinceva il derby a Perugia dal 20 ottobre 1991, 1-0 in C-1 con autorete decisiva di Rosati. In B – invece – l’ultima vittoria rossoverde nel capoluogo umbro risaliva addirittura al 13 ottobre 1946, 1-0 con rete di Elvezio D’Orazi.

7 Nelle ultime 10 giornate il Bari conosce quasi sempre il pareggio: ben 7 partite sono state impattate dai biancorossi di Grosso.

M.G.