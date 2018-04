Bernardini, l'abbraccio dei tifosi: "Felici del tuo rinnovo" Grande accoglienza ieri sera Pontecagnano per il centrale granata

In rappresentanza dell'U.S.Salernitana ieri sera durante l'inaugurazione del club "Follia Granata" di Pontecagnano c'era anche Alessandro Bernardini, presenza sicuramente non casuale e che conferma la volontà della società di prolungare l'accordo per le prossime tre stagioni sportive per costruire intorno a lui la difesa del futuro. Accolto con grandissimo entusiasmo dagli oltre 100 tifosi che hanno partecipato alla manifestazione, il centrale di Domodossola è stato tra i più gettonati. Nessuna dichiarazione ufficiale nel rispetto del silenzio stampa imposto dalla società, un emblematico sorriso quando, insieme a Minala, ha ricevuto un forte applauso in memoria del derby vinto a metà ottobre ad Avellino grazie ad una strepitosa rimonta, tante foto di rito, autografi e la consapevolezza che la stragrande maggioranza della tifoseria, pur in parte delusa per quello che sembrava un epilogo triste e già scritto, è stata, è e sarà sempre dalla sua parte. Un solo tifoso, per la verità, ha mostrato un atteggiamento un po' più polemitco ritenendo che "la paura della retrocessione del Novara lo ha spinto a fare un passo indietro, i calciatori sono tutti uguali e in questo caso ha preferito mantenere la categoria pensando principalmente ai soldi e alla sua carriera". Ipotesi stroncata immediatamente da tutti gli tifosi che, a prescindere da ogni retroscena di mercato, hanno sottolineato quanto fosse importante e significativo ripartire da uno dei calciatori più forti della rosa, come ha dichiarato ai nostri microfoni il presidente del CCSC Riccardo Santoro: "E' importantissimo ripartire da una colonna come Bernardini, mi sembra un'ottima notizia e la società ha fatto bene a riallacciare un rapporto per il bene della Salernitana. Naturalmente è soltanto un piccolo tassello, a noi servono giocatori di questo livello in tutti i reparti". "A Salerno siamo diventati insopportabili" dice invece il mitico Oliviero "se andava via si contestava la società, è rimasto è si contesta il calciatore o si guarda la carta d'identità. Tutta la serie B farebbe carte false per avere alle dipendenze un difensore così: se torna il Bernardini che conosciamo abbiamo già in casa un grande rinforzo". Bernardini, come detto, era in silenzio stampa e non ha parlato pubblicamente di nulla, anche quando un singolo tifoso gli chiedeva privatamente se fosse tutto certo ha preferito rispondere ricordando soltanto quanto si trovasse bene a Salerno e quanto stimasse la tifoseria. A breve sarà annunciato il rinnovo: come anticipato contratto di due anni e mezzo con bonus personali e a raggiungimento dell'obiettivo.

Gaetano Ferraiuolo