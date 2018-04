Salernitana-Cittadella: la scheda dell’arbitro Pillitteri Scelto il direttore di gara per Salernitana-Cittadella di sabato pomeriggio

Da poco sono state rese note le designazioni per il 38° turno della Serie B 2017/2018. A dirigere Salernitana-Brescia, in programma sabato a partire dalle ore 15:00 allo stadio “Arechi”, sarà il Sig. Luigi Pillitteri della sezione di Palermo. Il fischietto siciliano ha già incrociato la strada dei granata in tre occasioni: la prima risale ai tempi del Salerno Calcio, quando la truppa di Perrone si giocò la promozione a Guidonia contro il Fidene. Uno 0-0 che fu macchiato però da un calcio di rigore discutibile concesso ai padroni di casa, respinto poi da Iannarilli. Gli altri due precedenti sono molto più freschi e risalgono entrambi a questa stagione: ovvero lo 0-0 contro l’Ascoli all’ottava giornata ed il 3-0 contro lo Spezia nel 27° turno. In quest’ultimo match la direzione di Pillitteri fu “insoddisfacente” per i granata, ai quali furono negati due rigori abbastanza netti (fallo di mano di Giani in area, intervento irregolare su Tuia). Nonostante sia abbastanza giovane, Pillitteri ha già diretto 76 gare tra i professionisti, la sua scheda analitica però parla di un arbitro casalingo: 39 volte la squadra in casa ha vinto la gara (51,32%), 20 le vittorie in trasferta (26,32%), ed infine 17 pareggi (22,37%). Inoltre parliamo di un direttore di gara abbastanza severo, con 21 rigori e ben 30 espulsioni a curriculum. Anche Il Cittadella vanta tre precedenti con Pillitteri, con 1 vittoria 1 pareggio ed 1 sconfitta. Il fischietto siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Tarcisio Villa di Rimini e Mattia Scarpa di Reggio Emilia. Il quarto uomo invece sarà Valerio Marini di Roma 1.

Simone Gallo