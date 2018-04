Domani parte la prevendita per Perugia. Sabato sarà flop Pochissimi biglietti staccati in prevendita, Mai Sola già pronto a partire per l'Umbria

Prenderà il via ufficialmente domani la prevendita dei tagliandi per assistere alla partita in programma martedì sera allo stadio Curi tra Perugia e Salernitana. La pagina facebook Fans Shop, autentico punto di riferimento per la torcida granata ormai da diversi grazie alla professionalità e al grande lavoro della famiglia Nastri, comuica che i biglietti saranno in vendita a partire dalle 10 ed anche in questo caso, nonostante una classifica tranquilla e che non permette di sognare qualcosa in più rispetto ad una salvezza, lo zoccolo duro non potrà che partecipare in massa in nome anche della storica rivalità con la torcida biancorossa che impone un sostegno e una presenza ancora maggiore. Salvo colpi di scena e dietrofront dell'ultima ora, i tifosi della Salernitana non avranno limitazioni, dal momento che l’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive non ha cerchiato in rosso il match in questione cofermando la volontà di dare fiducia alle tifoserie di tutt'Italia abolendo, di fatto, quella Supporters Card che a Salerno era stata sottoscritta da ben 4000 persone, ma che ormai rappresenta il passato anche grazie all'irreprensibile comportamento del popolo di fede granata che ha saputo distinguersi per correttezza e senso civico non solo all'Arechi, ma anche e soprattutto in campo esterno. L'assenza di limitazioni, stando a quanto filtra in queste ore, dovrebbe essere estesa anche a coloro che hanno la residenza in altre regioni italiane e che dunque potranno liberamente accedere agli altri settori del Curi, sebbene non sia da escludere che tutti saranno posizionati in curva Sud per evitare qualsivoglia problematica di ordine pubblico. La prevendita ospiti terminerà alle 19 di lunedì 30 aprile e non sarà possibile acquistare i biglietti al botteghino del Curi: il costo applicato dalla società biancorossa è pari a quattordici euro, praticamente quanto si paga all'Arechi; i tagliandi potranno essere acquistati da domani mattina presso tutte le ricevitorie che fanno parte del gruppo Listicket. Intanto, però, sabato si gioca e gli appelli di società e dirigenza resteranno vani: non sono stati forniti dati ufficiali, ma al momento risultano staccati meno di 500 biglietti. Dovrebbero essere un centinaio circa i bresciani che partiranno alla volta di Salerno soprattutto per rinsaldare l'amicizia con il popolo granata.

Gaetano Ferraiuolo