Brescia, i convocati di mister Boscaglia Quasi tutti a disposizione del tecnico, c'è l'ex mancato Pelagotti

Sono 19 i calciatori convocati dal tecnico del Brescia Roberto Boscaglia per la gara di campionato valida per la 38° giornata della Serie B in programma sabato pomeriggio, alle ore 15.00, da disputare allo stadio "Arechi" contro la Salernitana. A poche ore da una sfida che potrebbe permettere alle Rondinelle di spiccare il volo verso la salvezza matematica, l'ex trainer di Novara e Trapani ha potuto contare su quasi l'intero gruppo a disposizione: partiranno per Salerno, tra gli altri, l'attaccante Andrea Caracciolo (che all'andata cambiò letteralmente volto alla partita) e il secondo portiere Pelagotti che, in estate, aveva praticamente firmato per la Salernitana prima del no di Alberto Bollini che, in quel ruolo, sperava di poter allenatore Provedel dell'Empoli. "Ci è rimasto molto male, ero stato a casa sua per due ore per spiegargli cosa significasse giocare a Salerno e non vedeva l'ora di raggiungere i compagni in ritiro" dichiarò Daniele Balli ai nostri microfoni. Assente l'esperto Gastaldello, ha recuperato invece Meccariello che pure a gennaio era stato proposto nell'ambito di uno scambio con Pucino. Ecco nel dettaglio la lista dei convocati, occhio al giovane Tonali che in Lombardia è stato ribattezzato "Il nuovo Pirlo":

Portieri: Minelli, Pelagotti

Difensori: Somma, Coppolaro, Curcio, Lancini, Meccariello, Longhi.

Centrocampisti: Martinelli, Ndoj, Bisoli, Spalek, Furlan, Tonali.

Attaccanti: Torregrossa, Caracciolo, Embalo, Okwonkwo, Rivas

Redazione Sport