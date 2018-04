Prove di 4-3-3: ballottaggio Rossi-Bocalon Odjer e Mantovani sostituiranno gli squalificati, Sprocati ancora titolare?

Sono ripresi questo pomeriggio al campo “Volpe” gli allenamenti della Salernitana che, naturalmente a porte chiuse, stanno preparando in un clima di grande serenità e concentrazione la prossima sfida di campionato contro il Brescia che potrebbe virtualmente consegnare la salvezza con 4 giornate d'anticipo. I granata hanno aperto la seduta con un torello prima di essere impegnati con un lavoro tattico di squadra. Centrocampisti e attaccanti hanno quindi svolto un lavoro di tecnica a coppie mentre i difensori hanno concluso la seduta con un lavoro tattico di reparto. Ovviamente non è trapelato nulla per quanto riguarda l'undici che scenderà in campo, le poche indiscrezioni a disposizione e un minimo di intuito lasciano presagire che il mister proseguirà sulla scorta del 4-3-3, modulo che in corso d'opera può trasformarsi sia nel 4-3-1-2 sia un 4-3-2-1. Orientativamente la Salernitana scenderà in campo con Radunovic al centro, Casasola e Vitale sulle corsie esterne e il tandem Schiavi-Mantovani al centro, Ricci in cabina di regia affiancato da Odjer e Kiyine, con Sprocati e Rosina a ridosso dell'unica punta che potrebbe essere Alessandro Rossi, sebbene oggi sia stato alternato a più riprese con Bocalon che non segna in casa ormai da dicembre e che ha necessità di sbloccarsi soprattutto dal punto di vista mentale. Dovrebbero restare in panchina i vari Signorelli, Di Roberto e Popescu, Monaco invece potrebbe recuperare in extremis, ma la Salernitana giocherà nuovamente martedì e non si vogliono correre rischi. Spera di essere convocato anche Zito dopo l'infortunio di Cremona, in questo finale di stagione la società spera di vedere all'opera Akpro e Orlando che, per motivi diversi, non sono mai riusciti a dimostrare il loro valore. Ancora fuori dall'elenco dei convocati quasi certamente anche Francesco Della Rocca, consapevole che la società non gli rinnoverà il contratto e già a caccia di una squadra anche all'estero per potersi rilanciare.La seduta di rifinitura in vista della gara di sabato contro il Brescia è fissata per domani alle ore 10:30. L’allenamento si svolgerà a porte chiuse.

Gaetano Ferraiuolo