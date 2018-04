Video | Tifosi: iniziative tutto l'anno per giovani e bambini Il parere della gente granata: "A fine anno incontro pubblico con la società"

Come ogni settimana, la redazione di Granatissimi.Ottopagine ha dato voce ai tifosi della Salernitana per analizzare le tematiche di più stretta attualità. Dalla disaffezione generale alla contestazione della curva passando per il centenario, la sfida col Brescia e la proposta di indire un incontro pubblico a fine anno tra società, tifoseria e stampa per capire quali siano le reciproche reali intenzioni. Ecco le interviste realizzate a Pontecagnano presso la sede del club Follia Granata.

Servizio di Maurizio Grillo e Gaetano Ferraiuolo