Video | Avallone: "Sabato tutti all'Arechi" Il team manager: "La provincia è la nostra forza"

Come sempre accade quando la tifoseria organizza una manifestazione, anche stavolta il team manager Salvatore Avallone ha preso parte in prima persona all'inaugurazione di un club confermando la volontà della società di avvicinarsi sempre di più alla gente e al territorio. Immancabile anche un appello affinché domani lo stadio possa spingere la Salernitana e fare la differenza. Le sue parole nel video in apertura.

Servizio di Maurizio Grillo e Gaetano Ferraiuolo