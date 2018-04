VIDEO | Salernitana-Brescia: i precedenti Il video ufficiale dell'U.S. Salernitana 1919

Sono diversi i precedenti: in totale 18 quelli ufficiali giocati in Campania tra Salernitana e Brescia con un bilancio di 9 vittorie per i granata, 2 pareggi e 7 successi esterni dei lombardi. Il primo confronto risale alla stagione 1948/1949 mentre l’ultima sfida risale alla scorsa stagione. Davvero lontano l’ultimo pareggio: 2-2 in serie B in data 27 maggio 1956 con reti di Foglia ed Amicarelli per i granata, Rebizzi ed autogol di Galletti per gli ospiti. Il bilancio a livello realizzativo è a favore dei granata che hanno realizzato 30 reti mentre gli ospiti ne hanno messe a segno 20.

1948/1949 Serie B Salernitana – Brescia 2 – 1 (Castaldo, Flumini)

1949/1950 Serie B Salernitana – Brescia 0 – 2

1950/1951 Serie B Salernitana – Brescia 0 – 4

1951/1952 Serie B Salernitana – Brescia 0 – 1

1952/1953 Serie B Salernitana – Brescia 0 – 0

1953/1954 Serie B Salernitana – Brescia 2 – 1 (Massagrande, Kincses)

1954/1955 Serie B Salernitana – Brescia 0 – 1

1955/1956 Serie B Salernitana – Brescia 2 – 2 (Foglia, Amicarelli)

1990/1991 Coppa Italia Salernitana – Brescia 0 – 1

1990/1991 Serie B Salernitana – Brescia 2 – 0 (Carruezzo, Pecoraro)

1995/1996 Serie B Salernitana – Brescia 5 – 0 (Ferrante, Ferrante, Ricchetti, Pirri, Pirri)

1996/1997 Serie B Salernitana – Brescia 4 – 1 (Luzardi, Masinga, Masinga, Artistico)

1999/2000 Serie B Salernitana – Brescia 2 – 0 (Di Michele, De Cesare)

2006/2007 Coppa Italia Salernitana – Brescia 2 – 3 (Ferraro, Improta)

2008/2009 Serie B Salernitana – Brescia 3 – 0 (Ciaramitaro, Iunco, Di Napoli)

2009/2010 Serie B Salernitana – Brescia 1 – 3 (Soligo)

2015/2016 Serie B Salernitana – Brescia 3 – 0 (aut. Coly, Coda, Franco)

2016/2017 Serie B Salernitana – Brescia 2 – 0 (Coda, Donnarumma)

Redazione Sport