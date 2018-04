Salernitana, tre punti per la salvezza Vittoria fondamentale per non soffrire nel finale di stagione

E' in programma domani allo stadio Arechi la gara valevole per la diciassettesima giornata di ritorno del campionato di Serie B tra Salernitana e Brescia. Rondinelle quasi salve, cercano quanto prima i tre punti che mancherebbero per la tranquillità assoluta. I granata, dopo la sconfitta interna contro il Cittadella, non possono consentirsi ulteriori passi falsi, se non vogliono restare invischiati nella lotta per evitare i play-out. Due punti separano in classifica le due squadre, la formazione di Colantuono in caso di successo effettuerà il sorpasso a quota 47, praticamente a uno-due punti dalla virtuale salvezza anticipata.

I dati statistici del sito ufficiale della Lega B vedono gli ospiti in vantaggio. Da parte del Brescia: tiri (429 vs 432), tiri in porta (161 vs 164), tiri dentro area (218 vs 245), corner (173 vs 182), cross fatti (612 vs 765), percentuale cross (41 vs 44), cross riusciti (253 vs 333), contrasti (516 vs 731), contrasti vinti (495 vs 6742), passaggi (14141 vs 14950), passaggi completati (11222 vs 11831). Da parte Salernitana superiorità per: gol (45 vs 36), assist e occasioni create (34 vs 26), tiri fuori area (211 vs 187), percentuale contrasti (96 vs 92). Squadre entrambe “cattive”: ammonizioni (79 vs 86) e per espulsioni (5 vs 4).

Come contro il Cittadella, almeno secondo le statistiche, gli ospiti sembrerebbero avvantaggiati, più predisposti alla manovra e anche fisicamente più forti nei contrasti. La Salernitana, però, va in gol più facilmente rispetto agli avversari, creando maggiori occasioni. In pratica la compagine di Colantuono dovrebbe far prevalere la sua maggiore concretezza. Il turno casalingo, darà anche la possibilità ai granata di colmare il lieve gap esistente tra le due squadre.

Tra i recordman: Sprocati e Bocalon per i padroni di casa, Caracciolo e Furlan per gli ospiti

Ultimi incontri tra le due squadre

02/12/17 Brescia-Salernitana 2-0

11/03/17 Salernitana-Brescia 2-0

15/10/16 Brescia-Salernitana 1-1

22/01/16 Salernitana- Brescia 3-0

12/09/15 Brescia-Salernitana 2-2

Le gare di campionato ultime cinque

SALERNITANA

21/04/18 Salernitana-Cittadella 1-3

17/04/18 Cremonese-Salernitana 1-1

14/04/18 Salernitana-Cesena 1-1

07/04/18 Bari-Salernitana 1-1

29/03/18 Empoli-Salernitana 2-0

BRESCIA

21/04/18 Brescia-Cesena 0-0

17/04/18 Spezia-Brescia 0-1

14/04/18 Brescia-Carpi 1-1

08/04/18 Venezia-Brescia 1-2

03/04/18 Brescia-Virtus Entella 0-0

Di seguito le principali statistiche della gara:

Gol

Salernitana 45 Brescia 36

Occasioni create

Salernitana 34 Brescia 26

Assist

Salernitana 34 Brescia 26

Reti bianche

Salernitana 18 Brescia 19

Tiri

Salernitana 429 Brescia 432

Tiri in porta

Salernitana 161 Brescia 164

Percentuale tiri in porta

Salernitana 38 Brescia 38

Tiri fuori area

Salernitana 211 Brescia 187

Tiri dentro area

Salernitana 218 Brescia 245

Corner

Salernitana 173 Brescia 182

Cross fatti

Salernitana 612 Brescia 765

Percentuale cross

Salernitana 41 Brescia 44

Cross riusciti

Salernitana 253 Brescia 333

Contrasti

Salernitana 516 Brescia 731

Contrasti vinti

Salernitana 495 Brescia 674

Percentuale contrasti

Salernitana 96 Brescia 92

Passaggi

Salernitana 14141 Brescia 14950

Passaggi completati

Salernitana 11222 Brescia 11831

Percentuale passaggi

Salernitana 79 Brescia 79

Ammonizioni

Salernitana 79 Brescia 86

Espulsioni

Salernitana 5 Brescia 4

GOL

Andrea Caracciolo (Brescia) 13

Ernesto Torregrossa (Brescia) 10

Mattia Sprocati (Salernitana) 9

Riccardo Bocalon (Salernitana) 8

Dimitri Bisoli (Brescia) 5

Assist e Occasioni create

Federico Furlan (Brescia) 6

Mattia Sprocati (Salernitana) 6

Luigi Vitale (Salernitana) 5

Josè Machin (Brescia) 4

Riccardo Bocalon (Salernitana) 3

AMMONIZIONI

Joseph Minala (Salernitana) 11

Daniele Gastaldello (Brescia) 11

Luigi Vitale (Salernitana) 9

Alessandro Martinelli (Brescia) 8

Michele Somma (Brescia) 8

Maurizio Grillo