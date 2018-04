Serie B: il quadro della diciassettesima giornata Si inizia stasera con Venezia-Palermo e Bari-Entella

Inizia stasera alle 19 la diciassettesima giornata di ritorno di Serie B con quello che è forse il match clou della giornata tra Venezia e Palermo. Entrambe cercano conferme: la squadra di Pippo Inzaghi deve restare in zona play-off, obiettivo impensabile alla vigilia del torneo e i siciliani non possono assolutamente perdere terreno rispetto alle due piazze utili per approdare direttamente in massima serie. A seguire alle 21 Bari-Virtus Entella, obiettivi diversi tra loro, chi delle due dovesse perdere lo vedrebbe a rischio.

Tutte le altre gare si giocheranno domani. L'Empoli cerca i tre punti contro il Novara per festeggiare anzitempo la Serie A. Parma e Frosinone saranno impegnate in trasferta rispettivamente contro Pro Vercelli e Cesena. Insomma il turno attuale in diverse gare sarà fondamentale in vetta e in coda. La Salernitana, dopo la battuta d'arresto contro il Cittadella, non può consentirsi un ulteriore passo falso interno contro il Brescia. Le rondinelle cercano i punti salvezza all'Arechi, ma senza l'assillo di conquistarli a ogni costo. Interessante incontro in bassa classifica tra Ternana e Pescara. I rossoverdi attraversano un buon momento e devono continuare la striscia positiva di risultati se vogliono sperare nel miracolo salvezza, fino a qualche settimana fa praticamente impensabile.

Maurizio Grillo