Palermo, brutto ko a Venezia Terza vittoria consecutiva per i lagunari

Brutta sconfitta del Palermo questa sera al Penzo. Un risultato 3-0 che non ammette repliche. La squadra di Pippo Inzaghi parte forte e infila un uno-due già nel primo quarto d’ora, con gli ospiti costretti ad affrontare una gara tutta in salita. All’11’ la prima rete di Suciu con un tiro da fuori area che si insacca alle spalle di Pomini. Dopo cinque minuti è Stulac a trovare la rete dalla distanza, piazzando il pallone nell’angolo, dove nulla può fare il portiere avversario. I padroni di casa sfiorano anche il tris con Litteri, ma il suo tiro prende il palo. Il Palermo prova una reazione, ma il primo tempo termina 2-0.

Nella ripresa non basta un atteggiamento più offensivo degli ospiti. Al 64’ anzi la squadra di casa segna il terzo gol con Andelkovic, che approfitta di un’incertezza di Pomini su assist di Stulac. 3-0 e partita praticamente chiusa. Terza vittoria consecutiva per il Venezia che si porta a quota 60 in classifica, il Palermo resta a 63 punti e mette a serio rischio la possibilità di raggiungere uno dei due posti utili per la promozione diretta. Ora i rosanero attendono i risultati delle altre gare per sperare.

VENEZIA-PALERMO 3-0

VENEZIA (3-5-2): Audero; Andelkovic, Modolo, Domizzi; Bruscagin, Falzerano, Stulac, Suciu, Garofalo; Marsura (71' Geijo), Litteri (79' Zigoni). A disp.: Gori, Vicario, Cernuto, Del Grosso, Bentivoglio, Zampano, Soligo, Fabiano, Firenze, Zigoni. All. Inzaghi.

PALERMO (3-5-2): Pomini; Accardi (49' Moreo), Struna, Rajkovic; Rispoli, Gnahorè (76' Murawski), Jajalo (83' Fiordilino), Chochev, Aleesami; Trajkovski, La Gumina. A disp.: Maniero, Posavec, Accardi, Fiore, Ingegneri, Fiordilino, Rolando, Santoro. All. Tedino.

MARCATORI: 11' Suciu, 16' Stulac, 64' Andelkovic

ARBITRO: Marco Piccinini di Forlì (Citro-Opromolla; IV uff.: Zufferli)

Maurizio Grillo