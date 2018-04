Bari, vittoria di misura sull’Entella Il gol di Balcovec basta a consegnare tre punti importantissimi alla squadra di Grosso

Vittoria striminzita, ma quanto basta per il Bari per raggiungere quota 60 e agganciare il Venezia, vittorioso questa sera contro il Palermo. La squadra di Grosso mantiene la zona play-off e per certi versi inguaia la Virtus Entella, che resta ferma a 40 punti. Non è stata una bella partita, il Bari ha preferito controllare la gara, rendendosi minaccioso appena ne capitava l’occasione. Il gol al 20’ del primo tempo: un sinistro da circa trenta metri di Balkovec si va a infilare proprio all’incrocio dei pali, lasciando di stucco Iacobucci. Accenna una reazione l’Entella, ma sono i galletti ad andare in rete con Cissè, con l’arbitro Serra che annulla per fuorigioco. Nella ripresa i padroni di casa sembrano più determinati e nonostante qualche reazione da parte della compagine di Aglietti, il risultato non cambia.

BARI-VIRTUS ENTELLA 1-0

Bari (4-3-3): Micai; Sabelli (dal 37′ st Empereur), Marrone, Gyomber, Balkovec; Henderson, Basha, Iocolano; Galano (dal 24′ st Floro Flores), Cisse, Improta (dal 45′ st Anderson). A disposizione: De Lucia, Conti, Petriccione, Kozak, Tello A., Nené, Andrada, Diakhite, Busellato. Allenatore: Grosso

Entella (3-5-2): Iacobucci; Benedetti (dall’11’ st Gatto), Ceccarelli, Pellizzer; Belli, Crimi, Troiano (dal 25′ st Nizzetto), Ardizzone (dal 30′ st Icardi), Aliji; La Mantia, Aramu. A disposizione: Paroni, De Santis, Eramo, Llullaku, Di Paolo, Petrovic, Acampora, Currarino, Brivio. Allenatore: Aglietti

Reti: al 20′ pt Balkovec

Ammonizioni: La Mantia, Sabelli, Balkovec, Ardizzone, Improta, Aliji, Crimi

Recupero: 2’ p.t.; 5’ s.t.

Maurizio Grillo