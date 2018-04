I nostri pronostici: quanto finirà Salernitana-Brescia? Ecco le nostre previsioni, all'Arechi possibile...2-0

Come ogni settimana, anche stavolta la redazione di Granatissimi.Ottopagine ripropone la rubrica denominata "I nostri pronostici", con un ampio spazio alle cinque partite più interessanti della quint'ultima giornata del girone di ritorno. Nello spazio riservato ai commenti su facebook sarete voi a provare ad indovinare il risultato di Salernitana-Brescia, ma spulcinado le statistiche proviamo anche noi a dire la nostra: 2-0 per i granata, con tutti gli scongiuri del caso. Ecco le nostre previsioni:

Empoli-Novara: ai toscani basterebbe anche solo un punto in virtù della sconfitta del Palermo a Venezia, ma siamo certi che gli azzurri hanno voglia di chiudere una stagione strepitosa con l'ennesima vittoria. Del resto il Novara visto nelle ultime settimane difficilmente potrà opporre resistenza ad una coppia d'attacco che già si candida a far bene anche nella categoria superiore. PRONOSTICO 1

Carpi-Avellino: i romagnoli, soprattutto se il Cittadella dovesse battere il Foggia, non si giocano praticamente nulla, ma la società ha caricato i giocatori dopo le ultime sconfitte. L'Avellino ha una chance forse irripetibile per blindare il discorso salvezza alla vigilia di una serie di partite abbordabili, ma i romagnoli non possono perdere ancora in casa e gli irpini in trasferta sono penultimi per rendimento. PRONOSTICO X

Spezia-Cremonese: i liguri non hanno più nulla da chiedere al campionato, i grigiorossi proveranno a sfruttare l'entusiasmo per il cambio di allenatore e l'esperienza di Mandorlini che ha voglia di aprire un ciclo vincente dopo due annate disastrose. E in fondo anche a Salerno tifano per la Cremonese per gustarsi l'anno prossimo la vendetta sportiva...PRONOSTICO 2

Pro Vercelli-Parma: sfida tra una squadra virtualmente retrocessa ed un'altra che, sfruttando il ko del Palermo, può sicuramente provare a spiccare il volo sperando arrivino notizie positive da Cesena. Per valori tecnici e motivazioni potrebbe davvero non esserci storia. PRONOSTICO 2

Cittadella-Foggia: in un campionato così scoppiettante sarebbe davvero bello ed emozionante se tutto si decidesse davvero alla fine. E così chissà che i rossoneri non possano fare l'ennesimo colpo in campo esterno contro una squadra che in casa non vince da due mesi. In quel caso il discorso play off sarebbe incredibilmente riaperto...e spingerebbe anche Carpi e Spezia a giocare con maggiori motivazioni. PRONOSTICO 2

Gaetano Ferraiuolo