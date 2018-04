Salernitana più concreta rispetto al Brescia Statistiche a tutto vantaggio degli ospiti, ma non bastano per ottenere un risultato positivo

Tre punti d'oro per la Salernitana contro il Brescia, che consentono di raggiungere virtualmente la salvezza anticipata a quattro giornate dal termine. Su dodici punti ancora a disposizione per la totale sicurezza, alla compagine di Colantuono ne mancano forse ancora uno o due al massimo. Le rondinelle a quota 46 non hanno ancora la stessa sicurezza, ma la situazione non è poi così diversa da quella dei granata. Qualche perplessità ha destato la decisione di Cellino di esonerare Roberto Boscaglia a questo punto del torneo, ma al patron lombardo non è proprio andata giù la sconfitta di Salerno. La Salernitana non ha giocato una gran partita, ma ha avuto il merito di saper concretizzare meglio dell'avversaria.

Dati statistici a tutto vantaggio del Brescia

Le statistiche della gara della Lega B confermano quanto già detto nella gara di presentazione. I dati parlano a tutto vantaggio del Brescia, con superiorità per: passaggi (263 vs 354), passaggi completati (197 vs 262), tiri (10 vs 19), tiri dentro area (8 vs 12), percentuale possesso palla (43 vs 56). Da parte granata solo prevalenza sotto l'aspetto disciplinare: falli fatti (17 vs 12), ammonizioni (3 vs 2) e espulsioni (1 vs 0). Un risultato finale, per certi versi, alquanto sorprendente per la mole di gioco espressa dalle due squadre.

Tra i recordman della gara: Bocalon da una parte, Tonali per gli ospiti.

Di seguito le principali statistiche della gara:

Corner

Salernitana 4 Brescia 4

Passaggi

Salernitana 263 Brescia 354

Passaggi completati

Salernitana 197 Brescia 262

Tiri

Salernitana 10 Brescia 19

Tiri dentro area

Salernitana 8 Brescia 12

Falli fatti

Salernitana 17 Brescia 12

Falli subiti

Salernitana 12 Brescia 17

Percentuale possesso palla

Salernitana 43 Brescia 56

Ammonizioni

Salernitana 3 Brescia 2

Espulsioni

Salernitana 1 Brescia 0

TIRI

Ernesto Torregrossa (Brescia) 7

Riccardo Bocalon (Salernitana) 4

Emanuele Ndoj (Brescia) 3

Sandro Tonali (Brescia) 3

Antonio Zito (Salernitana) 2

PASSAGGI COMPLETATI

Felipe Curcio (Brescia) 48

Sandro Tonali (Brescia) 33

Edoardo Lancini (Brescia) 31

Luigi Vitale (Salernitana) 28

Tiago Casasola (Salernitana) 28

DUELLI

Riccardo Bocalon (Salernitana) 4

Sandro Tonali (Brescia) 3

Valerio Mantovani (Salernitana) 2

Michele Somma (Brescia) 2

Dimitri Bisoli (Brescia) 2

Maurizio Grillo