Salernitana, prova autorevole contro avversari determinati Tanta “cattiveria” agonistica dei grifoni ben controllata dai granata

La Salernitana esce dal “Curi” con un punto preziosissimo. Una gara autorevole da parte della squadra di Colantuono su un campo difficile e contro avversari, che hanno messo tanta “cattiveria” agonistica nella loro prestazione. Alla fine i falli commessi sono stati superiori quelli della Salernitana, ma per ammonizioni hanno finito per prevalere i padroni di casa. Nel primo tempo in particolare i grifoni sono stati molto più fallosi, agevolati da un atteggiamento forse troppo permissivo dell'arbitro Piscopo. Un risultato finale, che premia gli ospiti tra l'altro passati in vantaggio con Rosina, ancora una volta uno dei migliori in campo, insieme a Radunovic, autore di diverse prodezze.

Dicevamo dell'arbitro, non all'altezza della situazione. Ha lasciato correre troppo, non adeguandosi all'andamento agonistico della gara, finendo per provocare a tratti interventi duri da ambo le parti. In particolare, un fallo nel primo tempo di Di Carmine, autore su Mantovani di intervento da cartellino “arancione”. Manca al Perugia, a dire il vero, almeno un calcio di rigore per un contatto tra Monaco e Cerri: la caduta probabilmente accentuata dell'attaccante ha provocato (ingiustamente) l'ammonizione per simulazione. In sostanza divisione della posta, che forse serve ad entrambe, anche se il Foggia in rincorsa per la zona play-off si avvicina di due punti alla compagine di Breda, ma il margine di vantaggio garantisce ancora una certa sicurezza.

Dati statistici a tutto vantaggio del Perugia

Le statistiche della gara della Lega B confermano quanto già detto nella gara di presentazione. I dati parlano a tutto vantaggio del Perugia, con superiorità per: corner (7 vs 1), passaggi (477 vs 403), passaggi completati (337 vs 291), tiri (17 vs 3), tiri dentro area (10 vs 2) e percentuale possesso palla (54 vs 46). Da parte granata solo prevalenza sotto l'aspetto disciplinare per falli fatti (12 vs 18), per ammonizioni invece (4 vs 3) più “cattivi” i padroni di casa.

I dati rilevati confermano, dicevamo, quanto detto alla vigilia della gara. La Salernitana è risultata pericolosa soprattutto nelle ripartenze, sfruttando una delle poche occasioni capitate nel corso della gara. Superiorità territoriale del Perugia, con buone finalizzazioni che non hanno reso, grazie anche alla giornata di vena di Radunovic.

Tra i recordman della gara: Di Carmine e Mustacchio da una parte, Signorelli e Mantovani per gli ospiti.

Di seguito le principali statistiche della gara:

Corner

Perugia 7 Salernitana 1

Passaggi

Perugia 477 Salernitana 403

Passaggi completati

Perugia 337 Salernitana 291

Tiri

Perugia 17 Salernitana 3

Tiri dentro area

Perugia 10 Salernitana 2

Falli fatti

Perugia 12 Salernitana 18

Falli subiti

Perugia 18 Salernitana 12

Percentuale possesso palla

Perugia 54 Salernitana 46

Ammonizioni

Perugia 4 Salernitana 3

TIRI

Samuel Di Carmine (Perugia) 4

Alessandro Diamanti (Perugia) 3

Cristian Buonaiuto (Perugia) 3

Mattia Mustacchio (Perugia) 2

Alberto Cerri (Perugia) 2

PASSAGGI COMPLETATI

Franco Signorelli (Salernitana) 49

Mattia Mustacchio (Perugia) 45

Nicola Belmonte (Perugia) 44

Alessandro Rosina (Salernitana) 37

DUELLI

Valerio Mantovani (Salernitana) 4

Moses Odjer (Salernitana) 4

Alessandro Tuia (Salernitana) 4

Joseph Minala (Salernitana) 4

Alberto Cerri (Perugia) 4

Maurizio Grillo