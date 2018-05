Salernitana tre punti, salvezza e 180’ ancora tutti da giocare Giocare senza assillo del risultato un vantaggio contro Foggia e Palermo

La Salernitana aveva bisogno di un punto per la matematica salvezza e invece ne conquista tre contro la Virtus Entella, attualmente a 180’ dal termine della regular season coinvolta nella retrocessione diretta. La sconfitta di Salerno costa cara al tecnico Aglietti, esonerato dall’incarico, con Volpe a prendere il suo posto. Anche all’Arechi la squadra ligure ha mostrato una certa sterilità esterna in fase offensiva. Salgono infatti a 534 i minuti in cui l’attacco resta all’asciutto, con l’ultimo gol realizzato fuori dalle mura amiche che risale al 25 marzo scorso in Cremonese-Virtus Entella 0-1, rete realizzata proprio dall’ex granata Gatto.

Una vittoria, tutto sommato, giusta da parte della compagine di Colantuono, che ha avuto il merito di giocare una partita con una certa voglia e determinazione, nonostante un obiettivo virtualmente già raggiunto. Non è bastata, invece, agli avversari, soprattutto dopo il gol di Bocalon, la “rabbiosa” ricerca almeno del pareggio, provata anche con tiri dal limite e con un atteggiamento abbastanza offensivo. L’innesto di De Luca (tardivo), buono il suo impatto sulla gara, ha creato qualche problema a Radunovic, comunque bravo, quanto il suo collega Paroni a difendere la propria porta. Ora non è finita. Restano due gare a Foggia e in casa contro il Palermo. I granata potranno giocare senza assillo del risultato e togliersi qualche “sfizio”, onorando il campionato fino all’ultimo.

Dati statistici in equilibrio tra le due squadre

Le statistiche della gara della Lega B confermano quanto già detto nella gara di presentazione. I dati parlano di un certo equilibrio, con superiorità della Salernitana per: passaggi (507 vs 375), passaggi completati (430 vs 283) e percentuale possesso palla (60 vs 40). Da parte dell’Entella prevalenza per: corner (5 vs 14), tiri (18 vs 20), tiri dentro area (9 vs 15). Equilibrio anche sotto l'aspetto disciplinare per falli fatti (17 vs 10) e ammonizioni invece (1 vs 4).

Tra i recordman della gara: Rosina da una parte, Troiano per gli ospiti.

Di seguito le principali statistiche della gara:

Corner

Salernitana 5 Entella 14

Passaggi

Salernitana 507 Entella 375

Passaggi completati

Salernitana 430 Entella 283

Tiri

Salernitana 18 Entella 20

Tiri dentro area

Salernitana 9 Entella 15

Falli fatti

Salernitana 17 Entella 10

Falli subiti

Salernitana 10 Entella 17

Percentuale possesso palla

Salernitana 60 Entella 40

Ammonizioni

Salernitana 1 Entella 4

TIRI

Andrea La Mantia (Entella) 6

Alessandro Rosina (Salernitana) 5

Riccardo Bocalon (Salernitana) 5

Michele Troiano (Entella) 4

Tomi Petrovic (Entella) 4

PASSAGGI COMPLETATI

Alessandro Rosina (Salernitana) 65

Tiago Casasola (Salernitana) 47

Akpa Akpro (Salernitana) 47

Michele Troiano (Entella) 42

Valerio Mantovani (Salernitana) 38

DUELLI

Michele Troiano (Entella) 9

Akpa Akpro (Salernitana) 7

Riccardo Bocalon (Salernitana) 5

Tiago Casasola (Salernitana) 5

Andrea La Mantia (Entella) 5

Maurizio Grillo