Salernitana, sconfitta immeritata. Vero Saia? Arbitro e Baccini, protagonisti in negativo. Statistiche più equilibrate rispetto alle previsioni

La Salernitana torna a mani vuote dallo Zaccheria. Un vero peccato perché nell’arco dei 90’ i granata avrebbero meritato il pareggio. Sono stati determinanti i primi 45’, quando la formazione di Colantuono si è fatta mettere sotto dagli avversari. “Il rammarico è quello di non averla chiusa prima per evitare la sofferenza nel finale. E’ andata bene così, non abbiamo rischiato nulla di particolare se non su qualche ripartenza che poteva essere evitata”, ha dichiarato così Rubin a fine gara a conferma. In verità non è andata proprio come ha detto il calciatore rossonero: la Salernitana ha rischiato nella prima parte di gara, ma nella ripresa non è stata solo qualche ripartenza a creare problemi ai padroni di casa. Già nel primo tempo c’è stato l’incrocio dei pali colpito da Rosina, nella ripresa poi il gol divorato da Di Roberto, anche se parato brillantemente da Noppert e, soprattutto gli errori dell’arbitro Saia, complice il suo assistente in occasione del gol annullato ai granata, regolare perché Camporese teneva in gioco tutti e il calcio di rigore non concesso dal direttore di gara per una “parata” di Tonelli su tiro di Di Roberto. Insomma, ancora una volta, arbitri protagonisti in negativo nel campionato cadetto e, soprattutto, nei confronti della Salernitana. Urge l’introduzione del V.A.R. anche in Serie B. Se ne sta parlando, i costi non sarebbero eccessivi per le società, che già in tante si sono dette favorevoli, Salernitana e Avellino comprese.

Dati statistici in equilibrio tra le due squadre

I dati statistici non rispecchiano in pieno quelli previsti nella vigilia. Era abbastanza netta la differenza tra le due squadre, invece ieri, per certi versi, c’è stato un maggiore equilibrio in campo. Superiorità per il Foggia: passaggi (463 vs 382), passaggi completati (375 vs 292) e percentuale possesso palla (56 vs 44). Da parte della Salernitana prevalenza per: corner (3 vs 9) e tiri (12 vs 13). Sotto l'aspetto disciplinare, granata “meno buoni” per ammonizioni (1 vs 2). Supremazia territoriale dei padroni di casa, che purtroppo per i granata, si è materializzata nel gol vittoria della gara. A nulla sono valsi i tentativi degli ospiti di rendersi pericolosi dalle parti del portiere avversari. Raccolti solo diversi corner, che non hanno prodotto alcun risultato. Anche per i tiri le due squadre si son equivalse.

Tra i recordman della gara: Camporese da una parte, Bocalon per gli ospiti.

Di seguito le principali statistiche della gara:

Corner

Foggia 3 Salernitana 9

Passaggi

Foggia 463 Salernitana 382

Passaggi completati

Foggia 375 Salernitana 292

Tiri

Foggia 12 Salernitana 13

Tiri dentro area

Foggia 8 Salernitana 8

Falli fatti

Foggia 10 Salernitana 9

Falli subiti

Foggia 9 Salernitana 10

Percentuale possesso palla

Foggia 56 Salernitana 44

Ammonizioni

Foggia 1 Salernitana 2

TIRI

Nunzio Di Roberto (Salernitana) 3

Mattia Sprocati (Salernitana) 3

Alessandro Rosina (Salernitana) 2

Riccardo Bocalon (Salernitana) 5

Riccardo Bocalon (Salernitana) 2

Francesco Deli (Foggia) 2

PASSAGGI COMPLETATI

Michele Camporese (Foggia) 54

Franco Signorelli (Salernitana) 43

Tiago Casasola (Salernitana) 41

Cristian Agnelli (Foggia) 41

Matteo Rubin (Foggia) 37

DUELLI

Riccardo Bocalon (Salernitana) 7

Michele Camporese (Foggia) 5

Denis Tonucci (Foggia) 4

Cristian Agnelli (Foggia) 2

Davide Agazzi (Foggia) 2