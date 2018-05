"Avevano un sogno nel cuore": a Capaccio ironia granata Striscione goliardico rivolto al Napoli: "La provincia tifa solo Salernitana"

Abbiamo parlato qualche settimana fa di un argomento apparentemente insignificante, ma che rende bene l'idea di quanto si rischi di perdere le nuove generazioni del tifo; era diventata abitudine piuttosto comune ascoltare in città ed in provincia autentici boati ogni volta che il Napoli segnava un gol, al punto che la vittoria degli azzurri a Torino contro la Juventus aveva scatenato l'entusiasmo di decine e decine di persone che si dicevano pronte a festeggiare in ogni angolo della Campania l'imminente conquista dello scudetto. Ad Eboli, tanto per fare un esempio, è stato finanche inaugurato un club in via Italia, luogo di ritrovo di tantissime persone che, in casa o in trasferta, seguono Hamsik e compagni con smisurato amore e in tutte le competizioni. "Cerchiamo di essere campani: ben venga che il tricolore vada ad una formazione meridionale" scriveva qualcuno sul web, altri naturalmente erano di avviso opposto e ribadivano un concetto: "Salerno è nata e resterà granata", un dibattito social apertissimo sfociato anche in discussioni molto accese che si sono protratte nel corso delle settimane, al punto che il partito degli "anti" ha esultato tantissimo quando la Fiorentina dell'ex Pioli ha vinto per 3-0 costringendo il Napoli a riporre per l'ennesima volta i sogni di gloria nel cassetto. E così, dopo l'ultima giornata di campionato, ecco spuntare a Capaccio uno striscione alquanto goliardico riportante la scritta "Avevano un sogno nel cuore", chiaro e ironico riferimento a quel coro-tormentone che la curva B sperava accompagnasse i propri beniamini verso la vetta della classifica. "La provincia ama solo la Salernitana" e "Orgogliosi di essere salernitani" due dei messaggi maggiormente gettonati in queste ore, con la speranza di tornare quanto prima al San Paolo per giocare un derby sentitissimo e che spesso, in passato, ha regalato emozioni indescrivibili, dal gol di Lazzaro al 94' al 3-1 in un Arechi stacolmo e che salutò i cugini azzurri offrendo "10 piani di morbidezza". Fino a quando la rivalità sportiva sarà vissuta in questo modo non c'è davvero niente di più bello...

