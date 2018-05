Palermo: Coronado e Nestorovski differenziato e fisioterapia Acciacchi anche per Accardi, Posavec, Struna e Rolando

Seduta d'allenamento mattutina per il Palermo, che ha proseguito oggi il percorso d'avvicinamento alla gara di venerdì sera contro la Salernitana. Per i rosanero, al ''Tenente Onorato'' di Boccadifalco, i consueti lavori di attivazione seguiti da una partita a tutto campo e da una sessione di tiri in porta.

Igor Coronado ed Ilija Nestorovski, a seguito di un risentimento muscolare rispettivamente al gluteo ed al flessore sinistro, oggi hanno eseguito un allenamento differenziato e hanno svolto un lavoro con i fisioterapisti.

Differenziato e fisioterapia per Andrea Accardi, Josip Posavec ed Aljaz Struna. Fisioterapie per Gabriele Rolando.

I rosanero torneranno in campo nella giornata di domani per una seduta a porte chiuse.

Redazione Sport