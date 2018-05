Salernitana, con il Palermo sconfitta prevista che non fa male Le statistiche confermano il risultato del campo

La Salernitana chiude la stagione con una sconfitta interna contro il Palermo. Finisce 0-2 con vittoria meritata da parte dei siciliani, che pur rimaneggiati per diverse defezioni hanno fatto prevalere il maggior tasso tecnico e, soprattutto, le maggiori motivazioni rispetto agli avversari. I rosanero avevano bisogno di una vittoria all’Arechi per coltivare ancora un minimo di speranza di approdare direttamente in massima serie o, in ogni caso mantenere la terza o la quarta posizione utile per evitare i preliminari dei play-off. E’ andato tutto come nelle previsioni, ma i tre punti alla squadra di Stellone sono serviti per raggiungere l'obiettivo minimo. In verità, per come è terminata la regular season il Palermo avrebbe anche potuto perdere a Salerno perché il Venezia, avversario diretto, non è andato oltre lo 0-0 in casa contro il Pescara.

La Salernitana ha disputato una buona gara, ma nulla ha potuto contro avversari più forti. Di buono c’è che Colantuono ha potuto lanciare nella mischia il giovane Gaeta dal primo minuto e far esordire l’altro baby Novella, a conferma che nel settore giovanile della Salernitana qualche risultato comincia a vedersi. Ora i granata staranno alla finestra a vedere ciò che accade negli spareggi. Per loro la stagione è finita ieri sera.

Dati statistici nettamente a favore dei siciliani

I dati statistici rispecchiano in pieno quelli previsti alla vigilia. Era abbastanza netta la differenza tra le due squadre e così è stato. Superiorità assoluta per il Palermo: corner (4 vs 5), passaggi (396 vs 448), passaggi completati (295 vs 351), tiri (5 vs 20), tiri dentro area (3 vs 10) e percentuale possesso palla (46 vs 54). Da parte della Salernitana prevalenza solo per ammonizioni (3 vs 1). A leggere le statistiche praticamente non c’è stata partita. In realtà gli ospiti hanno meritato la vittoria e la differenza tecnica tra le due squadre era abbastanza evidente. In campo, però, la Salernitana non è stata così “sottomessa” dall’avversaria come raccontano i dati.

Tra i recordman della gara: Rossi da una parte, Jajalo per gli ospiti.

Di seguito le principali statistiche della gara:

Corner

Salernitana 4 Palermo 5

Passaggi

Salernitana 396 Palermo 448

Passaggi completati

Salernitana 295 Palermo 351

Tiri

Salernitana 5 Palermo 20

Tiri dentro area

Salernitana 3 Palermo 10

Falli fatti

Salernitana 12 Palermo 13

Falli subiti

Salernitana 13 Palermo 12

Percentuale possesso palla

Salernitana 46 Palermo 54

Ammonizioni

Salernitana 3 Palermo 1

TIRI

Aleksandar Trajkovski 6

Stefano Moreo 3

Mato Jajalo 3

Antonino La Gumina 3

Haitam Aleesami 2

PASSAGGI COMPLETATI

Mato Jajalo 59

Andrea Rispoli 52

Radoslaw Murawski 49

Haitam Aleesami 48

Matteo Ricci 41

DUELLI

Alessandro Rossi 5

Mato Jajalo 4

Valerio Mantovani 3

Stefano Moreo 3

Slobodan Rajkovic 3