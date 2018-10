Salernitana: Mezzaroma è il nuovo vicepresidente di Lega B Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, nel consiglio direttivo

Il co-patron della Salernitana, Marco Mezzaroma, è il nuovo vicepresidente di Lega B. Il co-proprietario del club di via Allende è stato nominato dai club cadetti in un'assemblea che ha definito anche il nuovo consiglio direttivo. Al posto dei consiglieri decaduti, sono stati eletti il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, Paolo Rossi (Salernitana) e Giovanni Vrenna (Crotone). Conferma nel direttivo per Stefano Bonacini (Carpi) e Massimiliano Santopadre (Perugia) con figure indipendenti Francesca Pellegrini e Maurizio Felugo.

Verso Cremonese-Salernitana - I convocati. Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Stefano Colantuono ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Cremonese e Salernitana.

Portieri: Lazzari, Micai, Vannucchi;

Difensori: D. Anderson, Casasola, Gigliotti, Mantovani, Migliorini, Perticone, Pucino, Schiavi, Vitale;

Centrocampisti: Akpa Akpro, Bellomo, Castiglia, Di Tacchio, Mazzarani, Odjer, Palumbo;

Attaccanti: Bocalon, Djuric, Jallow, Orlando, Vuletich.

Redazione Sport