Salernitana, 352 cuori granata in silenzio per 45' ad Ascoli Chiusa la prevendita per la gara di domani. Gli ultras solidali con la curva bianconera

Saranno 352 i cuori granata che domani sera pulseranno nel settore ospiti dello stadio “Cino e Lillo Del Duca”. Nonostante il momento di crisi attraversato dal cavalluccio marino, gli irriducibili della Salernitana sono pronti a mettersi in viaggio verso Ascoli e trasformare in una succursale della Curva Sud il settore ospiti dell’impianto marchigiano. I primi 45’, però, si disputeranno in un silenzio surreale. Gli ultras salernitani, infatti, hanno deciso di essere solidali con la tifoseria bianconera che resterà in silenzio per l’intera durata dell’incontro. La protesta della Curva Sud ascolana è legata ai provvedimenti di Daspo che hanno colpito alcuni supporters bianconeri che avevano preso parte alla trasferta di Palermo lo scorso 27 dicembre. «Non mancherà la nostra presenza in Curva Sud, ma a malincuore per tutta la durata della partita, rimarremo in silenzio... ma sarà un silenzio assordante», hanno annunciato in una nota gli Ultras 1898 d’intesa con altri gruppi appartenenti al settore più caldo del tifo bianconero. Protesta condivisa dagli ultras della Salernitana che resteranno in silenzio per i primi 45’, in segno di rispetto e vicinanza alla torcida bianconera.