Salernitana subito in campo: grana infortuni per Verona Da valutare le condizioni di Perticone, Di Gennaro e Schiavi. Gregucci spera in Akpa Akpro

Non c’è un attimo di sosta per la Salernitana che, dopo il blitz di Ascoli, questa mattina è già tornata in campo per iniziare a preparare la sfida di venerdì sera contro il Verona. I granata si sono ritrovati alle 11 al centro sportivo Mary Rosy dove hanno svolto la seduta di scarico post-gara. All’orizzonte, però, c’è già l’ostica trasferta del “Bentegodi” che, considerato l’anticipo (il terzo del girone delle prime sei giornate del girone di ritorno), impone ritmi serratissimi.

Gregucci ha approfittato della seduta di stamane per parlare con la squadra e analizzare soprattutto quello che non ha funzionato in terra marchigiana. Errori su cui bisognerà lavorare per arrivare al meglio alla sfida con il Verona. Lontano dall’Arechi i granata stanno dimostrando di avere una solidità maggiore rispetto alle gare casalinghe. Un aspetto che lascia ben sperare in vista della seconda trasferta consecutiva che risulterà molto importante in chiave play-off.

La Salernitana ci arriva di slancio ma con qualche cerotto di troppo. Oggi si sono sottoposti a fisioterapia Perticone, Casasola (lieve contrattura muscolare al polpaccio destro), A. Anderson, Schiavi, Akpa Akpro e Di Gennaro.

Le condizioni di Perticone, infortunatosi ad Ascoli, saranno valutate nelle prossime 24 ore. Discorso simile anche per Schiavi che, seppur convocato, era finito in tribuna al “Cino e Lillo Del Duca” per via di un problema fisico. Il tecnico spera di recuperarli ma, nel frattempo, valuta le possibili alternative (Mantovani o Bernardini) da schierare nel pacchetto arretrato. Coperta ancora più corta in mediana dove bisognerà appurare le condizioni di Di Gennaro, fermatosi nei giorni scorsi per un trauma contusivo alla caviglia destra. Gregucci spera di avere a disposizione almeno Akpa Akpro che, dopo aver lavorato a parte in queste settimane, potrebbe tornare a disposizione del tecnico. Non dovrebbero esserci problemi, invece, per André Anderson, finito in tribuna ad Ascoli per un lieve risentimento muscolare.