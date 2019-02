Salernitana, André Anderson torna in rampa di lancio Gregucci non vuole rinunciare al talento dell'italo brasiliano nel match contro il Verona.

I riflettori in casa Salernitana sono interamente puntati sull’infermeria. La trasferta di Ascoli, infatti, ha allungato la lista degli acciaccati, il cui recupero dovrà essere monitorato dallo staff medico del cavalluccio marino. La giornata di domani risulterà importante per capire le condizioni di Perticone, uscito in barella al “Cino e Lillo del Duca” a causa di un trauma contusivo alla caviglia destra. Probabile che il calciatore, nonostante le buone prestazioni disputate nelle ultime settimane, venga risparmiato per evitare possibili ricadute. Discorso diverso, invece, per Casasola, protagonista assoluto di questa stagione granata ed elemento imprescindibile per Gregucci. La contrattura muscolare al polpaccio che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco non dovrebbe impedirgli di saltare la sfida di venerdì sera ad Ascoli. Da valutare anche Akpa Akpro, Di Gennaro e Schiavi, mentre dovrebbe ritrovare una maglia da titolare André Anderson. L’italo brasiliano era stato precauzionalmente tenuto a risposo contro i bianconeri. Nonostante la buona prova disputata da Mazzarani, Gregucci sembra intenzionato a lanciarlo nella mischia insieme a Jallow. Un tandem “nuovo” di trequartisti che agirà alle spalle dell’unica punta Calaiò. Soluzione provata anche questo pomeriggio al Mary Rosy dove la Salernitana ha svolto una seduta interamente dedicata alla tattica. Dopo aver sottoposto i vari reparti ad esercitazioni, l’allenamento è terminato con la partita. Domani alle 15 la squadra si ritroverà all’Arechi per proseguire la preparazione in vista della sfida di Verona.