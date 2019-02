Annullato Daspo di gruppo per 35 tifosi della Salernitana Il Tar Sicilia-Palermo accoglie il ricorso. La soddisfazione dell'avvocato Lorenzo Contucci

Il Tar Sicilia-Palermo accoglie il ricorso presentato da 35 tifosi della Salernitana e revoca il “Daspo di gruppo” che era scattato dopo la trasferta al “Renzo Barbera” del 28 dicembre 2017. Il provvedimento - della durata di due anni - fu emesso dal Questore del capoluogo siciliano a febbraio nei confronti di 45 supporters del cavalluccio marino che viaggiavano a bordo di un pullman sul quale, durante un controllo, furono rinvenuti e sequestrati diversi artifizi pirotecnici. All’interno dello stadio, inoltre, alcuni tifosi si resero responsabili dell’accensione di alcune fiaccole che, secondo la Questura siciliana “vennero lasciate consumarsi ai piedi, così da produrre un intenso fumo, allo scopo d’impedire l’identificazione dei responsabili dell’accensione”.

Un calvario durato dodici mesi e che, per 35 di loro - quanti hanno deciso d’impugnare il provvedimento - è terminato questa mattina con la sentenza emessa dal Tar. I giudici della seconda sezione (presidente Cosimo Di Paola, consigliere estensore Nicola Maisano e primo referendario Francesco Mulieri) hanno accolto il ricorso presentato dall’avvocato del foro di Roma, Lorenzo Contucci, revocando il divieto di accesso alle manifestazioni sportive. La decisione si basa sul principio che, secondo i giudici, l’aver viaggiato a bordo dello stesso pullman non è sufficiente per comprovare la partecipazione al trasporto e all’utilizzo del materiale esplodente della cui presenza tutti i tifosi potrebbero anche non esserne stati a conoscenza. «Sono contento dell’esito del ricorso. Questo dimostra che poteva già essere accolto in sede di sospensiva», il commento del legale che ha assistito i 35 supporters granata nella battaglia giudiziaria. L’avvocato Contucci aveva, infatti, già richiesto la sospensiva del provvedimento al Tar ma l’istanza non era stata accolta. Anche il consiglio di giustizia amministrativa aveva confermato il parere negativo, chiedendo però, al Tribunale Amministrativo di fissare in tempi rapidi l’udienza di merito. Quella che questa mattina ha decretato la fine di un incubo per il gruppo di tifosi della Salernitana.