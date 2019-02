Salernitana a Verona in emergenza: i convocati Si fermano anche Rosina e Bernardini, si va verso la conferma di Mazzarani

L’infermeria non si svuota, anzi. Alla vigilia della sfida di domani sera a Verona (che sarà arbitrata da Antonio Di Martino di Teramo), il tecnico della Salernitana, Angelo Gregucci deve fare i conti con le defezioni di Bernardini e Rosina che si aggiungono a quelle già annunciate di Perticone, Akpa Akpro e Di Gennaro. Bernardini è ai box a causa di una tendinopatia all’adduttore sinistro, mentre Rosina è fermo per una metatarsalgia sinistra. I tempi di recupero dei due calciatori saranno valutati nei prossimi giorni. Già certa, invece, la diagnosi per Perticone: la risonanza magnetica cui si è sottoposto l’ex Cesena ha evidenziato un trauma distorsivo-contusivo alla caviglia destra con interessamento legamentoso. La prognosi è di tre settimane. Recuperati gli altri acciaccati che in settimana si sono allenati a ritmo ridotto. È il caso di Casasola e Schiavi ma pure di Andrè Anderson che figurano regolarmente nella lista dei 21 convocati diramata al termine della rifinitura di questa mattina.

Probabile, visti gli scenari, che il tecnico della Salernitana confermi in larga parte la formazione che ha battuto l’Ascoli in trasferta. L’unico dubbio riguarda la difesa e il calciatore che prenderà il posto di Perticone: Mantovani è il favorito ma scalpita anche Pucino. Sulla trequarti, invece, Mazzarani viaggia verso la riconferma ma potrebbe agire da solo alle spalle del tandem Jallow-Calaiò.

Di seguito la lista dei 21 convocati per la trasferta di Verona:

PORTIERI: Lazzari, Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: Casasola, Gigliotti, Mantovani, Migliorini, Pucino, Schiavi, Lopez;

CENTROCAMPISTI: D. Anderson, Di Tacchio, Mazzarani, Memolla, Minala, Odjer;

ATTACCANTI: A. Anderson, Calaiò, Djuric, Jallow, Orlando.