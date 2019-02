Salerno, un campo polifunzionale per gli studenti del Severi Inaugurata la struttura sportiva. Anche la Salernitana ha partecipato alla cerimonia

Un campo polifunzionale per il liceo Severi di Salerno. «Una conquista», come l’ha definita il team manager della Salernitana, Salvatore Avallone, per l’intera popolazione studentesca dello storico istituto della zona orientale. Realizzato con i fondi europei (circa 40mila euro) stanziati per adeguare i licei sportivi, consentirà a generazioni e generazioni di giovani salernitani di praticare attività sportiva in una struttura idonea. Il campo, infatti, potrà ospitare non soltanto il calcio a 5 ma anche il tennis, la pallavolo, pallamano e le tante altre attività legate al corso di studi.

Al taglio del nastro, questa mattina, oltre alla dirigente del “Severi”, Barbara Figliolia c’erano il sindaco di Salerno, Enzo Napoli, l’assessore comunale allo sport Angelo Caramanno, il componente della Giunta nazionale del Coni, Nello Talento, il presidente della Provincia, Michele Strianese e il consigliere regionale Enzo Maraio. La Salernitana, rappresentata da Avallone e dai calciatori Jean Daniel Akpa Akpro e Romano Perticone (entrambi infortunati e indisponibili per la sfida di domani a Verona) ha simbolicamente portato il primo pallone. Che ha iniziato subito a rotolare. Dopo la cerimonia, infatti, ad inaugurare il campo del “Severi” sono stati alunni e docenti che si sono affrontati in una partita caratterizzata da sorrisi, gioia e tanto entusiasmo.