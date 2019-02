Verona-Salernitana, i precedenti: l'ultimo blitz 21 anni fa "Bentegodi" ostico per i granata: nel 2011 la delusione play-off

Sono 20 i precedenti ufficiali disputati in Veneto tra Hellas Verona e Salernitana con un bilancio di 11 vittorie per i padroni di casa, 7 pareggi e 2 successi esterni per i granata. La prima sfida risale alla stagione 1938/1939 mentre per l’ultimo incontro bisogna tornare alla stagione 2016/2017. L’ultima vittoria campana risale al 1 febbraio 1998, 2-0 con i gol di Greco al 57’ e Kolousek al 90’, nell’anno dell’ultima promozione granata in Serie A. Sul piano realizzativo il bilancio è a favore dei veneti che hanno realizzato 35 reti mentre i granata ne hanno messe a segno 13.

1938/1939 (Serie B) Hellas Verona – Salernitana 1 – 0

1948/1949 (Serie B) Hellas Verona – Salernitana 5 – 1 (De Vito)

1949/1950 (Serie B) Hellas Verona – Salernitana 1 – 1 (Giorgetti)

1950/1951 (Serie B) Hellas Verona – Salernitana 6 – 1 (Giorgetti)

1951/1952 (Serie B) Hellas Verona – Salernitana 3 – 0

1952/1953 (Serie B) Hellas Verona – Salernitana 1 – 0

1953/1954 (Serie B) Hellas Verona – Salernitana 3 – 3 (Massagrande, Cori, Massagrande)

1954/1955 (Serie B) Hellas Verona – Salernitana 0 – 1 (Fioravanti)

1955/1956 (Serie B) Hellas Verona – Salernitana 1 – 1 (Amicarelli)

1966/1967 (Serie B) Hellas Verona – Salernitana 0 – 0

1990/1991 (Serie B) Hellas Verona – Salernitana 0 – 0

1994/1995 (Serie B) Hellas Verona – Salernitana 4 – 1 (Breda)

1995/1996 (Serie B) Hellas Verona – Salernitana 1 – 0

1997/1998 (Serie B) Hellas Verona – Salernitana 0 – 2 (Greco, Kolousek)

2002/2003 (Serie B) Hellas Verona – Salernitana 2 – 0

2003/2004 (Serie B) Hellas Verona – Salernitana 0 – 0

2004/2005 (Serie B) Hellas Verona – Salernitana 1 – 1 (Rubino)

2010/2011 (I Divisione) Hellas Verona – Salernitana 2 – 1 (Carrus)

2010/2011 (Play-off I Divisione) Hellas Verona – Salernitana 2 – 0

201672017 (Serie B) Hellas Verona – Salernitana 2 – 0