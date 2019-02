Vince solo il Cittadella, Salernitana a 2 punti dai play-off I risultati "aiutano" il cavalluccio marino che resta nella scia di Cittadella e Spezia

La Salernitana resta a soli due punti dalla zona play-off ma la sfida di martedì sera contro la Cremonese potrebbe risultare decisiva per il futuro. I risultati maturati nel pomeriggio lasciano più d'uno spiraglio aperto alla società di Lotito e Mezzaroma che può ancora sperare di raggiungere la zona post season. Ad aiutare i granata ci ha pensato il Cosenza che, espugnando 1-0 il campo del Perugia (gol di Bruccini), ha fermato la scalata degli umbri. I calabresi, però, con il secondo successo consecutivo si sono portati a quota 30 punti, ad una lunghezza dai granata e tre dal Cittadella, al momento ottava forza del torneo di serie B. I veneti hanno superato con un perentorio 4-1 il Lecce che pure era passato in vantaggio al “Tombolato” con un eurogol di La Mantia. Ma la tripletta di Moncini e la rete di Adormi hanno mandato al tappeto i salentini. Altro risultato favorevole alla Salernitana è arrivato da Carpi dove la formazione dell’ex Castori, con un finale al cardiopalmo, ha superato 3-2 lo Spezia. I liguri, settimi in classifica, restano bloccati a quota 34 punti (+3 sui granata). Sconfitta casalinga per la Cremonese - prossima avversaria della Salernitana - che è stata superata 1-0 allo Zini dall’Ascoli. La formazione di Rastelli, tra l’altro, all’Arechi dovrà fare a meno di Montalto, espulso nel finale del match. Per la promozione diretta non si ferma la cavalcata del Brescia che ha superato 2-0 il Crotone (autogol di Molina e rete di Donnarumma), volando a +4 sul Palermo. In attesa del Benevento (che giocherà alle 18 contro il Foggia), ha fatto un balzo importante in avanti il Pescara che ha mandato ko il Padova con la doppietta di Mancuso ed è salito al terzo posto solitario. Domani a chiudere la 24esima giornata saranno Livorno e Venezia.