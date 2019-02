Salernitana-Cremonese, il dato aggiornato della prevendita Pochi i biglietti venduti per la sfida in programma domani sera all'Arechi

Procede lentamente la prevendita dei biglietti per assistere alla sfida di domani sera tra Salernitana e Cremonese. Il freddo gelido di questi giorni, il turno infrasettimanale e i risultati altalenanti del cavalluccio marino stanno frenando la corsa all'acquisto dei tagliandi. L'ultimo dato, aggiornato alle 11 di oggi, parla di 982 biglietti venduti, 21 dei quali per il settore ospiti. Al momento, dunque, considerato anche il dato stagionale degli abbonati (4085), è stata superata appena quota 5mila presenze sugli spalti. Probabile che tra stasera e domani possa esserci una lieve impennata anche se il rischio di scrivere nuovo minimo storico stagionale (il dato più basso è di 7713 registrato in occasione di Lecce-Salernitana) appare concreto.