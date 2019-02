Salernitana-Cremonese, i precedenti: granata imbattuti I lombardi non hanno mai vinto a Salerno, lo scorso anno la sfida finì in parità

Sono 9 i precedenti ufficiali disputati in Campania fra Salernitana e Cremonese con un bilancio di 4 vittorie per i granata e 5 pareggi. La prima sfida risale alla stagione 1948/1949 mentre l’ultimo confronto risale alla scorsa stagione. Grigiorossi mai vittoriosi in Campania. A livello realizzativo il bilancio è a favore dei granata che hanno realizzato 15 reti e ne hanno subite 8.

1948/1949 (Serie B) Salernitana – Cremonese 6 – 2 (Castaldo, Castaldo, Catalano, Taccola, Flumini, Sifredi)

1949/1950 (Serie B) Salernitana – Cremonese 2 – 2 (Donati, Scopigno)

1950/1951 (Serie B) Salernitana – Cremonese 0 – 0

1956/1957 (Serie C) Salernitana – Cremonese 1 – 0 (Foglia)

1957/1958 (Serie C) Salernitana – Cremonese 2 – 2 (Barchiesi, Deotto)

1990/1991 (Serie B) Salernitana – Cremonese 0 – 0

1996/1997 (Serie B) Salernitana – Cremonese 1 – 0 (Pisano)

2010/2011 (I Divisione) Salernitana – Cremonese 2 – 1 (Ragusa, Carcuro)

2017/2018 (Serie B) Salernitana – Cremonese 1 – 1 (Ricci)