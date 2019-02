Salernitana-Cremonese, i convocati: Gregucci arruola un baby Mantovani stringe i denti e prova a recuperare per la sfida di domani sera all'Arechi

Mantovani prova a stringere i denti e a scendere in campo contro la Cremonese. Il difensore ex Torino figura nella lista dei 21 convocati diramata dal tecnico Gregucci al termine della rifinitura svolta questo pomeriggio sul campo del centro sportivo Mary Rosy. Il calciatore, considerata anche l’emergenza che ha colpito difesa e centrocampo (indisponibili Perticone, Bernardini, Akpa Akpro, Di Gennaro, Rosina e lo squalificato Casasola), proverà ad essere regolarmente in campo. Viceversa l’allenatore della Salernitana dovrà “abbassare” Pucino nel terzetto difensivo con Migliorini e Gigliotti e schierare Djavan Anderson al posto di Casasola nel ruolo di esterno destro di centrocampo. Viceversa l’ex Bari si contenderà una maglia da titolare con Pucino. Possibili novità anche in attacco dove, considerato i tre impegni in nove giorni, potrebbe avere una chance dal 1’ Djuric. Tra i convocati figura anche il giovane Andrea Marino, centrocampista classe ’91 della Primavera.

Di seguito la lista completa dei 21 convocati diramata da Angelo Gregucci:

PORTIERI: Lazzari, Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: Gigliotti, Mantovani, Migliorini, Pucino, Schiavi, Lopez;

CENTROCAMPISTI: D. Anderson, Di Tacchio, Marino, Mazzarani, Memolla, Minala, Odjer;

ATTACCANTI: A. Anderson, Calaiò, Djuric, Jallow, Orlando.