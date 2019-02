Salernitana-Cremonese, le probabili formazioni Gregucci effettua un ampio turnover: novità in ogni reparto, si rivedono Odjer e Djuric dal 1'

Gregucci cambia volto alla sua Salernitana e, in vista della sfida di questa sera (ore 21) contro la Cremonese si appresta a effettuare un ampio turn-over. Cambi che, un po’ per scelta, un altro po’ per emergenza (Perticone, Bernardini, Akpa Akpro, Di Gennaro, Vuletich e Rosina sono infortunati) riguarderanno tutti i reparti. In difesa la novità sarà rappresentata dall’impiego di Pucino che sostituirà Mantovani, convocato ma reduce dalla botta subita a Verona. Sul centrosinistra giocherà Gigliotti, mentre al centro del reparto difensivo dovrebbe trovare spazio ancora una volta Migliorini, nonostante Gregucci stia valutando la possibilità di far rifiatare l’ex Avellino e dare una chance a Schiavi. In mediana, complice la squalifica di Casasola, sarà schierato Djavan Anderson a destra e Lopez a sinistra. Ma la novità principale è rappresentata dall’impiego di Odjer (al posto di Minala) in mezzo al campo con Di Tacchio. Sulla trequarti André Anderson tornerà titolare in coppia con Jallow, mentre il ruolo di prima punta sarà ricoperto da Djuric che sostituirà Calaiò.

In emergenza è anche la Cremonese di Rastelli, reduce dalla pesante sconfitta casalinga con l’Ascoli e che a Salerno dovrà fare a meno degli infortunati Castrovilli, Longo, Radunovic e degli squalificati Montalto e Terranova. Il tecnico dei lombardi farà 4-4-2 con Piccolo e Strizzolo nel tandem offensivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA (3-4-2-1): Micai, Pucino, Migliorini, Gigliotti; D. Anderson, Di Tacchio, Odjer, Lopez; A. Anderson, Jallow; Djuric. A disposizione: Vannucchi, Lazzari, Mantovani, Marino, Minala, Calaiò, Memolla, Schiavi, Orlando, Mazzarani. Allenatore: Gregucci

CREMONESE (4-4-2): Ravaglia, Mogos, Claiton, Caracciolo, Migliore; Strefezza, Castagnetti, Arini, Soddimo; Strizzolo, Piccolo. A disposizione: Agazzi, Volpe, Rondanini, Croce, Del Fabbro, Emmers, Carretta, Renzetti, Boultam, Mbaye. Allenatore: Rastelli

ARBITRO: Illuzzi di Molfetta