Salernitana-Cremonese, prima con i sediolini all'Arechi Prosegue il restyling dell'Arechi in vista delle Universiadi

Inizia a prender forma il nuovo stadio Arechi. L’impianto di via Allende, che sarà rimesso a nuovo in vista delle Universiadi, ha iniziato a cambiar volto. Già questa sera in occasione della sfida contro la Cremonese, i supporters del cavalluccio marino potranno “inaugurare” parte dei nuovi sediolini che dovranno essere installati nei quattro settori dell’Arechi. Al momento gli operai della ditta che si è aggiudicata i lavori hanno montato circa 2mila sediolini granata nell’anello superiore della Tribuna. L’intervento sta proseguendo senza intoppi e, come anticipato, senza alcun problema per la Salernitana che, come dimostra la sfida di questa sera, potrà disputare le sue gare casalinghe senza dover predisporre la chiusura dei settori interessati dai lavori. I tempi previsti per completare il montaggio sono stimati in cento giorni dalla data d’inizio.