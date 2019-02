Salernitana, al via il contest "È una vita che ti seguo" Gara fotografica rivolta alle tifose granata organizzata dal Club Mai Sola

"È una vita che ti seguo". Ha utilizzato una frase di un coro caro alla Curva Sud Siberiano, il club Mai Sola per dare un nome al primo contest fotografico organizzato in occasione della festa della donna. I supporters della Salernitana, guidati dal presidente Antonio Carmando, hanno lanciato attraverso i social la simpatica iniziativa dedicata a tutte le donne che hanno il granata nelle vene.

Le partecipanti – spiegano gli organizzatori - dovranno inviare entro domenica 3 marzo tramite messaggio privato sulla pagina Facebook "Club Mai Sola Salernitana”, una foto che attesti la propria passione per Sua Maestà la Salernitana. Tra tutte le foto pubblicate, quella che riceverà più voti (like) entro il giorno 8 marzo avrà in omaggio 2 biglietti

(la vincitrice più accompagnatrice/accompagnatore) per il settore Distinti in occasione della partita casalinga contro il Crotone, in programma il 10 marzo alle 21”. Il contest è rivolto a tutte le donne che abbiano compiuto 18 anni di età. “La foto, inviata tramite messaggio privato – spiegano sempre gli organizzatori -, dovrà essere accompagnata oltre che dal nome e cognome della partecipante anche da una breve autorizzazione a pubblicare la foto sulla pagina Facebook del club. Vi Aspettiamo per tifare insieme. Forza Salernitana”.