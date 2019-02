Serie B in campo a Pasquetta, granata alle 18 a Brescia Comunicati gli orari delle gare dalla 13esima alla 15esima giornata

La serie B scende in campo anche a Pasquetta. E la Salernitana, come reso noto questo pomeriggio dalla Lega di B, sarà di scena alle ore 18 sul campo del Brescia. L'ufficialità è arrivata con il comunicato diramato dalla LNPB che ha reso noti gli anticipi e posticipi dalla 13esima alla 15esima giornata del girone di ritorno di ritorno. I granata, nel turno che va dal 5 all'8 aprile riposeranno. Poi, la settimana successiva, ospiteranno il Cittadella che sarà di scena all'Arechi sabato 13 aprile alle ore 15. Nel turno successivo - che si giocherà nel giorno di Pasquetta - i granata giocheranno in trasferta a Brescia.