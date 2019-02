Salernitana, tifoseria in fermento per la sfida di Perugia Venduti oltre 200 biglietti per lo scontro diretto del Renato Curi

La tifoseria granata si appresta a seguire in massa la Salernitana in una trasferta che potrebbe rivelarsi decisiva per la corsa play-off del cavalluccio marino. Alle 17 di oggi erano oltre 200 i biglietti venduti per il settore ospiti dello stadio Renato Curi di Perugia. Considerato che mancano ancora tre giorni al match, è probabile che si possa superare quota 500 (la società umbra ha messo a disposizione una scorta di 1000 biglietti). Un esodo agevolato anche dal fatto che i biglietti per il settore ospiti potranno essere acquistati anche senza tessera del tifoso. Nonostante la rivalità esistente tra le due tifoserie, un tempo gemellate, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Viminale ha ritenuto di non applicare alcuna limitazione per la sfida tra umbri e campani. I tagliandi di Curva Sud potranno essere acquistati presso tutte le ricevitorie autorizzate Listicket al costo di 14 euro. I tifosi ospiti non potranno acquistare i biglietti il giorno partita presso la biglietteria dello stadio.