Salernitana, si ferma anche Schiavi: i convocati per Perugia Granata con gli uomini contati in difesa. Domani la rifinitura in Umbria

L'emerhenza non conosce fine in casa Salernitana. A 48 ore dalla sfida di Perugia, il tecnico dei granata Gregucci deve fare i conti con un'altra defezione pesante. Anche Schiavi, infatti, è costretto ad alzare bandiera bianca per via di un infortunio che lo terrà ai box per almeno 20 giorni. Il calciatore questa mattinasi si è sottoposto a risonanza magnetica presso il Centro Polidiagnostico Check-Up che ha evidenziato una lesione muscolare alla coscia sinistra. L'infortunio del difensore si aggiunge a quelli di Bernardini, Perticone, Di Gennaro, Akpa Akpro e Rosina che non rientrano nella lista dei convocati per la trasferta del Renato Curi. Uomini contati soprattutto in difesa dove l'unica alternativa in panchina sarà Gigliotti. Si rivede tra i convocati Vuletich che torna a disposizione del tecnico. Seconda convocazione anche per il centrocampista della Primavera, Marino che era stato già arruolato dal tecnico per la sfida contro la Cremonese.

La squadra partirà nel pomeriggio alla volta dell'Umbria dove domani svolgerà la rifinitura in vista della gara in programma domenica.

Di seguito la lista dei 22 convocati da Gregucci per la sfida di Perugia:

PORTIERI: Lazzari, Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: Casasola, Gigliotti, Mantovani, Migliorini, Pucino, Lopez;

CENTROCAMPISTI: D. Anderson, Di Tacchio, Marino, Mazzarani, Memolla, Minala, Odjer;

ATTACCANTI: A. Anderson, Calaiò, Djuric, Jallow, Orlando, Vuletich.