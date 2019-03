Perugia-Salernitana, 4 blitz granata in Umbria: i precedenti Lo scorso anno Rosina regalò il pareggio al cavalluccio marino

Sono 21 i precedenti ufficiali giocati in Umbria fra Perugia e Salernitana con un bilancio di 8 vittorie per i padroni di casa, 9 pareggi e 4 successi esterni dei granata. Il primo incontro risale alla stagione 1940/1941 mentre l’ultima sfida risale alla scorsa stagione. Tra esse si ricorda anche una gara in serie A, datata 21 marzo 1999, 1-0 per i biancorossi, con rete decisiva al 71’ di Milan Rapaic. I granata non vincono al “Curi” dal 21 febbraio 2005, 1-0 in B con gol determinante di Bombardini; poi 6 sfide, con 2 successi biancorossi e 4 pareggi (sempre per 1-1). Il bilancio a livello realizzativo è a favore dei biancorossi che hanno realizzato 23 reti mentre la Salernitana ne ha messe a segno 18.

1940/1941 (Serie C) Perugia-Salernitana 1-0

1946/1947 (Serie B) Perugia-Salernitana 1-3 (Onorato, Margiotta, Margiotta)

1982/1983 (Coppa Italia) Perugia-Salernitana 1-1 (Zaccaro)

1988/1989 (Serie C-1) Perugia-Salernitana 1-1 (Di Bartolomei)

1989/1990 (Serie C-1) Perugia-Salernitana 0-0

1991/1992 (Serie C-1) Perugia-Salernitana 1 – 0

1992/1993 (Serie C-1) Perugia-Salernitana 1-0

1993/1994 (Serie C-1) Perugia-Salernitana 3-0

1993/1994 (Coppa Italia C) Perugia-Salernitana 0-0

1994/1995 (Serie B) Perugia-Salernitana 1-2 (Strada, Pisano)

1995/1996 (Serie B) Perugia-Salernitana 1-2 (Ferrante, Pisano)

1997/1998 (Serie B) Perugia-Salernitana 1-1 (De Cesare)

1998/1999 (Serie A) Perugia-Salernitana 1-0

2000/2001 (Coppa Italia) Perugia-Salernitana 2-1 (Chianese)

2004/2005 (Serie B) Perugia-Salernitana 0-1 (Bombardini)

2006/2007 (Serie C-1) Perugia-Salernitana 1-1 (Sestu)

2007/2008 (Serie C-1) Perugia-Salernitana 1-1 (Di Napoli)

2013/2014 (I Divisione) Perugia-Salernitana 1-0

2015/2016 (Serie B) Perugia-Salernitana 1-1 (Coda)

2016/2017 (Serie B) Perugia-Salernitana 3-2 (Coda, Ronaldo)

2017/2018 (Serie B) Perugia-Salernitana 1-1 (Rosina)