Salernitana, esodo granata al Curi: pronto il piano sicurezza La Questura di Salerno invita i tifosi a radunarsi alle 8,30 nello spiazzale dell'Arechi

Sarà esodo granata a Perugia per sostenere la Salernitana una trasferta cruciale per il cammino del cavalluccio marino. Oltre 700 supporters granata hanno già acquistato il biglietto per il settore ospiti del Renato Curi. Tanti altri lo faranno entro le 19 di questa sera quando chiuderà la prevendita per la sfida in terra Umbra. Con ogni probabilità la scorta di 919 tagliandi messa a disposizione dalla società biancorossa andrà quasi esaurita. L’esodo dei supporters della Salernitana ha spinto gli organi di pubblica sicurezza, considerata la rivalità esistente tra le due tifoserie, a predisporre un accurato piano sicurezza. La Questura di Salerno ha organizzato un servizio di scorta agli autobus che trasporteranno i tifosi campani a Perugia e ha invitato autobus ed eventuali minibus e/o autovetture private a radunarsi alle 8.30 presso il piazzale antistante il settore distinti dello stadio “Arechi”.